Chinesische Delegation will zum Gründungstag Nordkorea besuchen

Photo : YONHAP News

Eine chinesische Delegation wird Nordkorea besuchen.Anlass sei der 75. nordkoreanische Gründungstag am Samstag, berichtete Nordkoreas staatliche Nachrichtenagentur KCNA am Donnerstag.Angeführt werde die Delegation vom stellvertretenden Ministerpräsidenten Liu Guozhong.Die Delegation wird voraussichtlich bei einer Militärparade vor Ort sein, die anlässlich des Gründungstags stattfinden soll.Zum 70. Gründungstag hatte China eine Abordnung geschickt, die vom damaligen Vorsitzenden des ständigen Komitees des nationalen Volkskongresses, Li Zhanshu geleitet wurde.Laut Beobachtern steht die Delegation für den diesjährigen Besuch insgesamt in einem niedrigeren Rang verglichen mit der beim 70. Jahrestag.