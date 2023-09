Vereinigungsminister: Regierung wird keine Erklärung von Kriegsende anstreben

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung wird laut ihrem Vereinigungsminister keine Erklärung eines formellen Endes des Koreakriegs anstreben.Das Vereinigungsministerium und die Regierung verträten die entsprechende Position, sagte Vereinigungsminister Kim Yung-ho am Mittwoch bei der Regierungsbefragung im Parlament.Ein Abgeordneter hatte darauf hingewiesen, dass einige in Südkorea die Auflösung des UN-Kommandos verbunden mit einer Erklärung des Kriegsendes forderten, obwohl Nordkorea militärische Provokationen fortsetze. Er fragte dann nach der Position des Vereinigungsministeriums zu einer solchen Erklärung.Es würde erhebliche Nebenwirkungen geben, falls das Kriegsende erklärt würde, während das nordkoreanische Nuklearproblem nicht gelöst sei. Man werde die Möglichkeit haben, dies der Öffentlichkeit fortlaufend zu erklären, hieß es.Kim wurde auch gefragt, ob es Pläne zur Förderung der Menschenrechte der Einwohner in Nordkorea, einschließlich der Nahrungsmittelfrage, gebe. Der Minister antwortete, dass im Bericht zur nationalen Sicherheitsstrategie der Regierung Yoon stehe, dass humanitäre Hilfe für Nordkorea unabhängig von der politischen und militärischen Lage geleistet werde.