NHK: Gipfel zwischen Nordkorea und Russland in Wladiwostok in Planung

Photo : KBS News

Laut dem japanischen Sender NHK erfolgt eine Koordinierung zwischen Nordkorea und Russland über ein Treffen zwischen Machthaber Kim Jong-un und Präsident Wladimir Putin im Fernen Osten Russlands.Das berichtete NHK am Donnerstag unter Berufung auf einen russischen Regierungsbeamten. Zuvor hatte die US-Zeitung „New York Times“ über die Möglichkeit eines Spitzentreffens zwischen Kim und Putin berichtet.Der russische Beamte sagte am Mittwoch gegenüber dem Sender, dass als möglicher Tagungsort unter anderem eine Universität auf einer Insel vor Wladiwostok (Fernöstliche Föderale Universität) in Betracht gezogen werde.Wie verlautete, werde auch ein Besuch militärischer Einrichtungen im Fernen Osten Russlands erwogen.Der Beamte sagte, dass die Nordkoreaner ihre Pläne geändert hätten. Damit wurde angedeutet, dass die Koordinierung über den Termin und Ort des Treffens noch andauert.