Nordkoreanische Hacker stehlen dieses Jahr Kryptowährungen im Wert von 200 Millionen Dollar

Photo : KBS News

Nordkoreanische Hacker haben dieses Jahr angeblich Kryptowährungen im Wert von 200 Millionen Dollar erbeutet.Das berichtete der US-Sender CNBC am Dienstag (Ortszeit) unter Berufung auf einen Bericht des Blockchain-Intelligence-Anbieters TRM Labs.Dem Bericht zufolge stahlen Hacker, die mit Nordkorea in Verbindung stehen, von Januar bis zum 18. August Kryptowährungen im Wert von 200 Millionen Dollar. Das entspreche mehr als 20 Prozent aller gestohlenen Kryptowährungen in diesem Jahr. Die Hacker hätten Kryptogelder gestohlen, um das Atomwaffenprogramm des nordkoreanischen Regimes zu finanzieren, hieß es.Das Blockchain-Analyseunternehmen Chainalysis hatte im Juni mitgeteilt, dass sich Nordkorea in den letzten fünf Jahren über drei Milliarden Dollar durch digitale Diebstähle gesichert habe, seit das Land im Jahr 2018 richtig mit Attacken auf Kryptowährungen begonnen habe.