Yoon sagt Unterstützung für Innovationsbemühungen der Jugend Südkoreas und der ASEAN zu

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat versprochen, Innovationsbemühungen junger Menschen in Südkorea und den Mitgliedsländern des südostasiatischen Staatenbundes ASEAN zu unterstützen.Es gebe keine Grenzen für Innovationen, sagte Yoon bei der Veranstaltung „Korea-ASEAN AI Youth Festa“ am Mittwoch im indonesischen Jakarta.Südkorea und die ASEAN würden durch das „Digital Innovation Flagship Project“ mit einem Volumen von 30 Millionen Dollar über fünf Jahre stetig Wettbewerbe für die KI-Entwicklung und Existenzgründung veranstalten. Man werde in den zehn ASEAN-Ländern Schulen zur Stärkung der digitalen Fähigkeiten gründen, um Talente auszubilden, hieß es.Insgesamt 132 Teams bestehend aus jungen Unternehmern und Menschen nahmen an einem KI-Pitching-Wettbewerb für neue Ideen teil, drei Teams wurden als endgültige Sieger ausgewählt.Das südkoreanische Präsidialamt erklärte, das „Korea ASEAN AI Youth Festa“ sei organisiert worden, um das Flaggschiff-Projekt für digitale Innovation vorzustellen, das Südkorea und die ASEAN während des Gipfels vereinbart hätten. Das Projekt ziele darauf ab, dass Südkorea und die ASEAN durch Digitales gemeinsamen Wohlstand erreichen und die Solidarität erweitern würden.