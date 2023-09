Flughafen Incheon erneut als Fünf-Sterne-Flughafen bei Kundenerlebnis zertifiziert

Photo : YONHAP News

Der Internationale Flughafen Incheon ist erneut als Fünf-Sterne-Flughafen in Bezug auf das Kundenerlebnis anerkannt worden.Der Flughafen Incheon sei auf dem fünften Customer Experience Global Summit des Airports Council International (ACI) am Mittwoch in Incheon erneut mit der fünften, der höchsten Stufe des ACI-Beglaubigungsprogramms für das Kundenerlebnis, ausgezeichnet worden, teilte der Flughafenbetreiber mit.Der größte Flughafen Südkoreas hatte im September letzten Jahres als erster und einziger Flughafen in der Welt die Stufe 5 des Zertifizierungssystems erhalten.Das Akkreditierungsprogramm hatte das ACI im Jahr 2019 eingeführt, um das Kundenerlebnis-Management der Flughäfen in der Welt zu bewerten. Bewertet werden das Kundenverständnis, betriebliche Verbesserungen, das Kooperationssystem und Dienstleistungsinnovationen. Die Beglaubigung ist ein Jahr lang gültig.