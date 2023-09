Internationales Medien: China wird Vizepremier zum Östlichen Wirtschaftsforum in Russland entsenden

China wird laut einem Medienbericht einen Vizeministerpräsidenten zum achten Östlichen Wirtschaftsforum entsenden, das am 10. September im russischen Wladiwostok beginnen wird.



Das habe der chinesische Botschafter in Russland, Zhang Hanhui, gesagt, berichtete die russische Nachrichtenagentur TASS am Donnerstag.



Im chinesischen Staatsrat gibt es vier Vizeministerpräsidenten. Sie sind Ding Xuexiang, He Lifeng, Zhang Guoqing und Liu Guozhong.



Der Botschafter habe nicht offenbart, wer von den vier Vizepremiers zum Östlichen Wirtschaftsforum in Russland reisen wird.



Es wird spekuliert, dass Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un und der russische Präsident Wladimir Putin anlässlich der vom 10. bis 13. September geplanten Veranstaltung zusammenkommen und über Waffengeschäfte diskutieren werden.