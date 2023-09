Oppositionschef erscheint am Samstag zur Befragung durch Staatsanwaltschaft wegen illegalen Geldtransfers an Nordkorea

Photo : YONHAP News

Der Vorsitzende der Minjoo-Partei Koreas, Lee Jae-myung, wird am Samstag bei der Staatsanwaltschaft Suwon erscheinen, um in Bezug auf den Vorwurf illegaler Geldtransfers eines südkoreanischen Unternehmens nach Nordkorea befragt zu werden.Der Sprecher der Oppositionspartei, Park Sung-joon, teilte am Donnerstag vor der Presse mit, dass Lee am Samstag, kurz nach dem Ende der Regierungsbefragung durch die Nationalversammlung, bei der Staatsanwaltschaft erscheinen werde. Er werde sich der frevelhaften Vorladung durch das Regime Yoon Suk Yeol entgegenstellen, wie der Sprecher sagte.Der Sprecher kritisierte, dass die Staatsanwaltschaft die Nationalversammlung wiederholt missachtet und Lee dazu gezwungen habe, seine Pflicht zur Teilnahme an der regulären Sitzungsperiode zu vernachlässigen, um ihrer Vorladung nachzukommen. Die Staatsanwaltschaft habe Lee aufgefordert, während der Periode der Regierungsbefragung im Parlament zu erscheinen, die sich mit Missmanagement der Regierung Yoon befasse.Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Unterwäschehersteller Ssangbangwool Group zwischen Januar 2019 und Januar 2020 acht Millionen US-Dollar im Namen der Provinz Gyeonggi unrechtmäßig nach Nordkorea überwiesen habe und dass Lee, damals Gouverneur von Gyeonggi, darin verwickelt gewesen sei.