Politik Internationale Konferenz zu öffentlicher Entwicklungszusammenarbeit in Seoul

In Seoul ist heute eine internationale Konferenz über die öffentliche Entwicklungszusammenarbeit (ODA) eröffnet worden.



Die Konferenz, die 16. Seoul ODA International Conference, wurde gemeinsam von der Koreanischen Behörde für internationale Kooperation (KOICA) und dem Außenministerium veranstaltet. Dazu kamen über 300 Menschen, darunter Vertreter zuständiger Institutionen von verschiedenen Ländern, einschließlich der USA, Japans und der Türkei, sowie internationaler Organisationen, Wissenschaftler und ausländische Diplomaten in Südkorea.



Vizeaußenministerin Oh Young-ju sagte in einer Begrüßungsansprache, dass die südkoreanische Regierung in ihrem dem Parlament vorgelegten Haushaltsplan für 2024 das Budget für die ODA gegenüber diesem Jahr um etwa 45 Prozent auf 6,5 Billionen Won (rund 4,9 Milliarden Dollar) aufgestockt habe.



Sollte das Budget aufgestellt werden, werde Südkorea unter die ersten Zehn unter den Mitgliedern des Ausschusses für Entwicklungshilfe (DAC) der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) aufsteigen. Das Land werde seine Zusage, das ODA-Volumen stetig zu steigern, aufrichtig umsetzen, hieß es.



Die Konferenz findet seit 2007 jedes Jahr statt und dient dazu, dass Akteure im Bereich der internationalen Entwicklungskooperation Wissen und Erfahrungen teilen und anstehende Angelegenheiten besprechen.