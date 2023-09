Erstmals kontaktloses (tagless) Bezahlen in U-Bahn in Seoul eingeführt

Photo : KBS News

Bei der U-Bahn in Seoul ist eine Technologie eingeführt worden, die ein automatisches Bezahlen des Fahrpreises ermöglicht, ohne dass eine Verkehrskarte an ein Endgerät gehalten werden muss. Man braucht nur sein Smartphone eingeschaltet zu lassen und vorbeigehen.Ein Mann geht direkt durch eine Bahnsteigsperre der U-Bahn, ohne seine Verkehrskarte herauszuholen.Er wirkt damit im ersten Moment wie ein Schwarzfahrer, tatsächlich hat er die Fahrtgebühr aber entrichtet. An der Schranke wurden per Bluetooth-Kommunikation mobile Informationen einer T-money-Karte zur Bezahlung von Fahrpreisen auf dem Handy erkannt, so dass der Fahrpreis automatisch bezahlt wurde.Das neue Bezahlsystem wurde bei der U-Bahn in Seoul erstmals an zwölf Stationen der Ui-Sinseol Linie eingeführt. Fahrgäste müssen lediglich die Applikation Mobile T-money auf ihrem Smartphone installieren, ihre Karte registrieren und den Bluetooth-Modus einschalten.Das Bezahlsystem wurde bereits in einigen Bussen eingeführt. Es ist jedoch das erste Mal, dass das System bei der U-Bahn zur Anwendung kam.Der U-Bahnbetreiber Seoul Metro hat vor, das Bezahlsystem ab Oktober an weiteren U-Bahnhöfen, darunter solche der U-Bahnlinie 2, probeweise einzuführen.Sollten keine schwerwiegenden Fehler bei der Bezahlung auftreten, wird das „Tagless“-Bezahlen ab kommendem Jahr auf alle U-Bahnhöfe und Busse in Seoul ausgeweitet.