Yoon: Mitglieder des UN-Sicherheitsrats haben Verantwortung für Einhaltung von Nordkorea-Sanktionen

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat den zweiten Tag in Folge die internationale Gemeinschaft vor einer möglichen militärischen Zusammenarbeit zwischen Nordkorea und Russland gewarnt.Die entsprechende Äußerung machte er auf dem Ostasiengipfel am Donnerstag im indonesischen Jakarta, an dem die Mitgliedsländer des südostasiatischen Staatenbundes ASEAN, Südkorea, die USA, Japan, China, Indien, Australien und Neuseeland beteiligt sind.Wie verlautete, habe Yoon dabei betont, dass alle UN-Mitgliedsländer dazu verpflichtet seien, sich an die Resolutionen des UN-Sicherheitsrats zu halten. Insbesondere hätten die ständigen Ratsmitglieder, die selbst die Resolutionen verabschiedet hätten, eine große Verantwortung.Die Äußerungen richten sich an Russland, ein ständiges Ratsmitglied, das sich anscheinend um Waffengeschäfte und eine Zusammenarbeit bei Militärtechnologie mit Nordkorea bemüht.Yoon hatte zuvor beim Südkorea-ASEAN-Gipfel am Mittwoch einen sofortigen Stopp der Versuche einer militärischen Zusammenarbeit mit Nordkorea gefordert. Die Bemerkung wurde in Anspielung auf Russland gemacht.Yoon bat die Länder auch um Bemühungen, um die Geldquellen für das nordkoreanische Atomwaffenprogramm, darunter Diebstähle von virtuellen Vermögenswerten, die Entsendung von Arbeitskräften ins Ausland und illegale Schiff-zu-Schiff-Transfers, zu blockieren.In Bezug auf das Südchinesische Meer, in dem mehrere ASEAN-Mitglieder und China in Territorialstreitigkeiten liegen, sprach er sich laut Informationen gegen den Versuch einer gewaltsamen, einseitigen Änderung des Status quo aus. Er betonte die Notwendigkeit, eine regelbasierte maritime Ordnung zu schaffen.