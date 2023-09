Börse in Seoul gibt nach

Photo : YONHAP News

Der Leitindex Kospi hat am Donnerstag nachgegeben.Das Börsenbarometer ging mit einem Minus von 0,59 Prozent bei einem Stand von 2.548,26 Zählern aus dem Handel.Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Yonhap besteht die Sorge, dass die US-Notenbank Fed die Zinsen weiter anhebt, nach dem Daten zur wirtschaftlichen Lage besser als erwartet ausfielen.Das Institute for Supply Management (ISM) hatte am Mittwoch bekannt gegeben, dass der Index für den Dienstleistungssektor für August bei 54,4 gestanden habe. Das sei der höchste Wert seit Februar gewesen.