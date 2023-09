Präsidenten Südkoreas und Indonesiens kommen heute zu Spitzengespräch zusammen

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol und der indonesische Präsident Joko Widodo kommen heute in Jakarta zu einem Spitzengespräch zusammen.Während des Treffens wollen beide über Wege zur Vertiefung der strategischen Kooperation in Diplomatie und Sicherheit sprechen. Auch die Partnerschaft im Bereich künftiger Industrien wie Elektroautos und Batterien soll vertieft werden.Angesichts Indonesiens Rolle als diesjähriges Vorsitzland der Vereinigung südostasiatischer Staaten (ASEAN) wird bei dem Gespräch offenbar eine breitere Themenpalette behandelt. Dazu könnte die Frage zählen, wie die militärische Zusammenarbeit zwischen Nordkorea und Russland blockiert werden kann und wie die Sanktionen des Weltsicherheitsrats gegen den Norden umgesetzt werden können.Auch Wege zur Stärkung der Lieferketten für wichtige Mineralien und fortgeschrittene Technologien könnten besprochen werden.Beim südkoreanisch-indonesischen Business Roundtable am Donnerstag hatte Yoon gesagt, dass die Kooperation zwischen beiden Staaten ausgeweitet werden müsse und von einem quantitativen zu einem qualitativen Wachstum übergegangen werden müsse. Insbesondere bei hochmodernen Technologien und den Lieferketten müsse angesichts der Entwicklungen im internationalen Umfeld enger kooperiert werden.Indonesien sei als größte Volkswirtschaft der ASEAN außerdem mit Mineralien gesegnet. Daher bestehe ein großes Potenzial für die Zusammenarbeit mit südkoreanischen Unternehmen der Hightech-Industrie, beispielsweise im Bereich Elektroautos und Batterien.Yoon wird heute seinen viertägigen Besuch in Indonesien abschließen und nach Neu-Delhi weiterreisen. Dort wird er am G20-Gipfel teilnehmen.