Photo : YONHAP News

Nordkorea hat laut einem Bericht seiner Staatszeitung "Rodong Sinmun" ein U-Boot für einen taktischen Nuklearangriff vom Stapel gelassen.Dieses sei in der Lage, unter Wasser einen Nuklearangriff durchzuführen.Das offizielle Blatt der herrschenden Arbeiterpartei schrieb in seiner Freitagsausgabe, dass die Feier zum Stapellauf des U-Bootes 841 "Held Kim Kun-ok" am Mittwoch stattgefunden habe.Es handele sich um den Beginn eines neuen Kapitels in der Stärkung der Seestreitkräfte.Machthaber Kim Jong-un, der gemeinsam mit hohen Beamten zu der Zeremonie gekommen war, bezeichnete das U-Boot als Symbol von Stärke, das den Feinden Angst einflöße. Es handele sich um ein neuartiges, vom Regime entwickeltes U-Boot, das weltweit seinesgleichen suche.Kim hob auch die Wichtigkeit der atomaren Bewaffnung hervor, die Ausrüstung der Marine mit Atomwaffen sei eine dringende Aufgabe, die keine Verzögerung dulde. Er forderte laut dem Zeitungsbericht die zügigere Umsetzung eines Projekts für die Stationierung von Schiffen unter Wasser und auf dem Wasser, die mit taktischen Atomwaffen ausgerüstet sind.