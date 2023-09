Präsident Yoon führt Gespräche mit Regierungschefs von Kambodscha, Laos und Singapur

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol ist am Rande der Treffen des südostasiatischen Staatenbundes in Jakarta mit den Regierungschefs von Kambodscha, Laos und Singapur zu Gesprächen zusammengekommen.In den Gesprächen am Donnerstag ging es um die wirtschaftliche Zusammenarbeit und die Unterstützung der Bewerbung Busans um die Austragung der Weltexpo 2030.Im Gespräch mit dem kambodschanischen Ministerpräsidenten Hun Manet wurde vereinbart, den bilateralen Handel zu vergrößern. Dieser hatte letztes Jahr das Rekordhoch von 1,05 Milliarden Dollar erreicht.Auch bat er um Unterstützung in der Nordkorea-Frage und für Busans Expo-Bewerbung.Dieselbe Bitte richtete er auch an den laotischen Ministerpräsidenten Sonexay Siphandone.Beim Treffen mit dem singapurischen Ministerpräsidenten Lee Hsien Loong äußerte Yoon die Absicht, die Kooperation auf den Gebieten Digitales und grüne Technologien zu erweitern. Er bat um Unterstützung, damit südkoreanische Unternehmen in Singapur ihr Geschäft ausweiten können. Dies gilt insbesondere für die Bereiche Infrastruktur, Finanzen und Elektroautos.Lee habe eine weitere Entwicklung des bilateralen Verhältnisses durch gegenseitige Investitionen vorgeschlagen.