Südkorea verzeichnet dritten Monat in Folge Leistungsbilanzüberschuss

Photo : YONHAP News

Südkorea hat den dritten Monat in Folge einen Überschuss in der Leistungsbilanz erzielt, was einem kräftigeren Rückgang bei den Einfuhren als bei den Ausfuhren zu verdanken ist.Nach Angaben der Zentralbank des Landes am Freitag wurde im Juli nach vorläufigen Schätzungen ein Leistungsbilanzüberschuss in Höhe von 3,58 Milliarden Dollar verzeichnet.Damit wurde den dritten Monat in Folge ein Plus erzielt, nachdem die Bilanz noch im April im Minus gewesen war.Der Leistungsbilanzüberschuss im Zeitraum Januar bis Juli entspricht jedoch lediglich einem Viertel des Standes im Vorjahreszeitraum.In der Warenbilanz wurde im Juli den vierten Monat in Folge ein Überschuss verbucht. Das Plus betrug 4,28 Milliarden Dollar.Das Exportvolumen schrumpfte gegenüber dem Vorjahr um 14,8 Prozent auf 50,43 Milliarden Dollar. Das Importvolumen sackte noch stärker ab, und zwar um 22,7 Prozent auf 46,15 Milliarden Dollar.In der Dienstleistungsbilanz wurde ein Defizit in Höhe von 2,53 Milliarden Dollar verbucht.