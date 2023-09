US-Vize: Nordkoreas Munitionslieferung an Russland wäre riesiger Fehler

Photo : YONHAP News

US-Vizepräsidentin Kamala Harris hat Nordkorea vor einer Waffenlieferung an Russland zur Unterstützung dessen Kriegführung in der Ukraine gewarnt.Es wäre ein riesiger Fehler, sagte Harris, die sich zur Teilnahme an ASEAN-Gipfeln in Jakarta aufhielt, in einem am Donnerstag veröffentlichten Interview mit dem US-Sender CBS.Das stellt eine erneute Warnung seitens der USA inmitten der Spekulationen dar, dass Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un während des Östlichen Wirtschaftsforums vom 10. bis 13. September nach Russland reisen könnte, um mit Präsident Wladimir Putin Gespräche zu führen.Der Nationale Sicherheitsberater der USA, Jake Sullivan, hatte am 5. September gesagt, dass Nordkorea einen Preis in der internationalen Gemeinschaft zahlen werde, falls es Waffen an Russland für den Einsatz in der Ukraine liefern werde.