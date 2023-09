Botschafter: Nordkorea und Russland werden Kameradschaft im Kampf gegen gemeinsamen Feind stärken

Photo : YONHAP News

Der nordkoreanische Botschafter in Russland, Sin Hong-chol, hat erklärt, dass Nordkorea zusammen mit Russland gegen ihren gemeinsamen Feind kämpfen und die Kameradschaft und Solidarität stärken wird.Die Äußerung machte Sin laut der Nachrichtenagentur Sputnik am Donnerstag (Ortszeit) bei einer Veranstaltung zum 75. Jahrestag der Gründung des nordkoreanischen Regimes in der nordkoreanischen Botschaft in Moskau.Er sagte zudem, dass man den Russen seine volle Unterstützung und Solidarität für Russlands gerechtfertigte Aktion zum Schutz der hoheitlichen Rechte und der Verwirklichung der internationalen Gerechtigkeit bekunde.Die Äußerungen erfolgten inmitten der beschleunigten Annäherung zwischen Nordkorea und Russland. Es gibt Spekulationen, dass Machthaber Kim Jong-un und Präsident Wladimir Putin zu einem Spitzentreffen zusammenkommen und über Waffengeschäfte sprechen werden.