Yoon möchte mit Modi über Kooperation in Verteidigungsindustrie und bei Lieferketten sprechen

Präsident Yoon Suk Yeol hofft, mit dem indischen Premierminister Narendra Modi über eine Erweiterung der Kooperation in der Verteidigungsindustrie und bei den Lieferketten zu diskutieren.Die entsprechende Äußerung machte Yoon in einem heute veröffentlichten schriftlichen Interview mit der indischen Zeitung „The Times of India“ im Vorfeld seiner Reise nach Indien.Indien sei ein wichtiger Partner in der Region, der mit der Republik Korea die Kernwerte wie Freiheit und Demokratie teile. Man werde die wertebasierte Solidarität weiter festigen und die Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen, darunter Verteidigung, Wirtschaft und Spitzentechnologie, verstärken, sagte Yoon.Er teilte dann mit, dass er beim Gespräch mit Modi die Verstärkung der Kooperation zwischen beiden Ländern in der Verteidigungsindustrie und die Erweiterung der Zusammenarbeit bei den Lieferketten im Bereich Spitzentechnologie besprechen wolle.Im Anschluss an die Teilnahme an den Gipfeln des südostasiatischen Staatenbundes ASEAN im indonesischen Jakarta reist Yoon heute in die indische Stadt Neu-Delhi weiter, um am Gipfel der Gruppe der Zwanzig teilzunehmen.