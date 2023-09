Südkoreas Militär: Nordkoreas U-Boot für Nuklearangriff anscheinend nicht voll einsatzfähig

Photo : YONHAP News

Das südkoreanische Militär hat angesichts der nordkoreanischen Bekanntmachung des Stapellaufs eines neuen U-Boots für einen taktischen Nuklearangriff Bedenken über dessen Leistung geäußert.Ein Vertreter des Vereinigten Generalstabs (JCS) Südkoreas teilte heute Reportern die Einschätzung mit, dass das neue U-Boot nicht für einen Normalbetrieb geeignet sei.Laut dem bisherigen Analyseergebnis scheine Nordkorea das U-Boot an manchen Stellen vergrößert zu haben, um es mit Raketen beladen zu können. Es gebe auch Anzeichen für eine Täuschung und Übertreibung, denen man nachgehe, hieß es.Südkorea werde in enger Kooperation mit den USA weitere Aktivitäten des vorgestellten U-Boots genau verfolgen. Auf der Grundlage der Fähigkeit zur überwältigenden Reaktion auf jede Provokation werde eine feste Einsatzbereitschaft aufrechterhalten, fügte er hinzu.Nordkorea hatte am Freitag, einen Tag vor dem 75. Jahrestag der Gründung seines Regimes, bekannt gegeben, dass sein erstes U-Boot für einen taktischen Nuklearangriff „Held Kim Kun Ok“ (Nr. 841) fertig gebaut worden sei.