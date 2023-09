Präsidenten Südkoreas und Indonesiens einig über stärkere Sicherheits- und Wirtschaftskooperation

Photo : YONHAP News

Die Präsidenten Südkoreas und Indonesiens haben sich geeinigt, die praktische und strategische Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern in den Bereichen Sicherheit und Wirtschaft zu verstärken.Während seines offiziellen Besuchs in Indonesien kam Präsident Yoon Suk Yeol heute in Jakarta mit seinem indonesischen Amtskollegen Joko Widodo zu bilateralen Gesprächen zusammen.Laut dem Präsidialamt in Seoul einigten sie sich auf eine strategische Zusammenarbeit in den Bereichen Diplomatie und Sicherheit und eine stetige Erweiterung der gegenseitig vorteilhaften Wirtschaftskooperation sowie die Verstärkung der Partnerschaft für die künftige Entwicklung. Auch wurden die Verstärkung der institutionellen Grundlage für die Präsenz koreanischer Unternehmen in Indonesien sowie die Ankurbelung des Personenaustauschs vereinbart.Beide Präsidenten kamen darin überein, dass zur strategischen Kooperation in den Bereichen Diplomatie und Sicherheit die spezielle strategische Partnerschaft zwischen beiden Ländern gestärkt werden müsse.Sie einigten sich, den Handel und Investitionen auf der Grundlage des im Januar in Kraft getretenen Umfassenden Wirtschaftspartnerschaftsabkommens (CEPA) zwischen beiden Ländern auszuweiten.Vereinbart wurde auch, die Zusammenarbeit in der Verteidigungsindustrie zu vertiefen. Beide Staatschefs hätten den gemeinsamen Willen für die erfolgreiche Beendigung eines Projekts zur gemeinsamen Kampfjet-Entwicklung bekräftigt, so das Präsidialamt.Yoon bat außerdem um Unterstützung für die Austragung der Weltausstellung 2030 in Busan. Er betonte die Notwendigkeit eines geschlossenen Vorgehens der internationalen Gemeinschaft gegen Nordkoreas Provokationen mit Atomwaffen und Raketen.