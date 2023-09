Regierung nicht an Nichtveröffentlichung von Forschungsbericht zu Fukushima-Wasser beteiligt

Photo : YONHAP News

Die Regierung hat auf die Kritik des Oppositionslagers wegen der Nichtveröffentlichung eines Forschungsberichts zum Umgang mit der Einleitung kontaminierten Wassers aus dem japanischen Atomkraftwerk Fukushima ins Meer reagiert, den staatliche Forschungsinstitute letztes Jahr gemeinsam erstellt hatten.Die Regierung machte am Freitag einen Teil des Inhalts bekannt.Der erste Vizeminister für die Koordinierung der Regierungspolitik, Park Gu-yeon, teilte vor der Presse mit, Ziel der Forschung sei es, die sozioökonomischen und ökologischen Auswirkungen der Einleitung kontaminierten Wassers zu minimieren und Reaktionsstrategien zur Sicherstellung der Gesundheit und Sicherheit der Öffentlichkeit auszuarbeiten.Darin sei keine eingehende naturwissenschaftliche Analyse der Auswirkungen der Einleitung kontaminierten Wassers enthalten.Das Maritime Institut Koreas, eine der beteiligten Forschungsinstitutionen, habe beim Vorlegen des Berichts an die zuständige Stelle gebeten, diesen nicht zu veröffentlichen. Zur Begründung habe das Institut gesagt, dass die Veröffentlichung Verwirrung in der Politik stiften könne, während der Zeitpunkt der Freisetzung nicht festgelegt sei, betonte Park.Er fügte hinzu, dass sich die Regierung keinesfalls in den entsprechenden Prozess eingemischt habe.