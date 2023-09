Börse in Seoul schließt schwächer

Photo : YONHAP News

Der Hauptindex Kospi hat am Freitag im Minus geschlossen.Für den Index ging es um 0,02 Prozent auf 2.547,68 Zähler zurück.Grund für den Rückgang waren laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Yonhap Verluste von Technologieunternehmen an der US-Börse wegen eines möglichen iPhone-Verbots in China.Auch seien die Anleger besorgt, dass die US-Notenbank dieses Jahr die Zinsen weiter anheben könnte, nachdem die Daten zum Dienstleistungssektor besser als erwartet ausfielen und die zu den Arbeitslosen sich als solide erwiesen.