Präsident Yoon und Indiens Premier vereinbaren engere Zusammenarbeit

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol und der indische Ministerpräsident Narendra Modi haben sich auf eine engere Zusammenarbeit geeinigt.Insbesondere die Zusammenarbeit in der Raumfahrt und Rüstungsindustrie soll intensiviert werden. Auch die strategische Kommunikation als Schlüsselpartner in der indopazifischen Region soll verbessert werden.Die Einigung wurde am Sonntag beim Spitzengespräch am Rande des G20-Gipfels in Neu-Delhi erzielt. Südkorea und Indien feiern den 50. Jahrestag seit der Aufnahme diplomatischer Beziehungen.Nach Angaben des südkoreanischen Präsidialamtes wurde vereinbart, dass Indiens Projekt für den Kauf von selbstfahrenden Haubitzen des Typs K9 aus Südkorea reibungslos vorankommt.Im Bereich der Lieferketten auf den Gebieten Information und Technologie sowie Elektronik soll die Zusammenarbeit ausgebaut werden.Bei dem Gipfel kamen auch Südkoreas erfolgreicher Start der Trägerrakete Nuri im Mai und die Landung der indischen Sonde Chandrayaan 3 im letzten Monat zur Sprache. Südkorea und Indien wollen daher gemäß einer Vereinbarung beim Gipfel ihre Zusammenarbeit in der Raumfahrt verstärken.Yoon und Modi wollen außerdem Fortschritte in ihren Verhandlungen über eine Umfassende Wirtschaftliche Partnerschaft (CEPA) anstreben.Der Start des Electronic Origin Data Exchange System (EODES) könnte nach Einschätzung der beiden Regierungschefs noch dieses Jahr erfolgen. Das System für den elektronischen Datenaustausch soll Unternehmen das Zollverfahren erleichtern und Handel und Investitionen fördern.