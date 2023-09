Präsident Yoon sagt Ukraine Hilfe über 2,3 Milliarden Dollar zu

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat der Ukraine Hilfe über 2,3 Milliarden Dollar zugesagt.Pläne für die finanzielle Unterstützung der Ukraine machte Yoon am Sonntag in seiner Rede beim G20-Gipfel in Neu-Delhi publik.Das Hilfspaket setzt sich aus 300 Millionen Dollar zusammen, die kommendes Jahr über internationale Organisationen gezahlt werden. Zwei Milliarden Dollar sollen ab 2025 als niedrigverzinsliche Darlehen gewährt werden.Yoon brachte in seiner Rede außerdem Anteilnahme für die Erdbebenopfer in Marokko zum Ausdruck. Er bot dem nordafrikanischen Land Unterstützung an.Yoon kehrte am Montagmorgen nach Seoul zurück. Er hatte letzte Woche Indonesien besucht, wo mehrere ASEAN-Treffen anstanden, und war im Anschluss daran nach Indien weitergeflogen.