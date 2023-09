Südkorea und Japan wollen sich für Dreiergipfel mit China einsetzen

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol und der japanische Ministerpräsident Fumio Kishida sind am Sonntag am Rande des G20-Gipfels in Indien zu einem Gespräch zusammengekommen.Nach Angaben des südkoreanische Präsidialamtes haben beide gegen Mittag 20 Minuten lang miteinander gesprochen.Yoon habe vorgeschlagen, sich um ein Dreiertreffen zu bemühen, worauf Kishida wohlwollend reagiert habe.Zuvor am Donnerstag hatte Chinas Ministerpräsident Li Qiang im Gespräch mit Yoon gesagt, dass Peking einen trilateralen Gipfel zu einem geeigneten Zeitpunkt in diesem Jahr unterstützen würde.Yoon und Kishida hätten sich außerdem über die jüngsten Entwicklungen im bilateralen Verhältnis ausgetauscht und über Wege für einen weiteren Ausbau der Zusammenarbeit gesprochen. Zu globalen Angelegenheiten wollten sie darüber hinaus verantwortungsvoll beitragen.