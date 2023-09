Präsident Yoon führt Gipfelgespräche mit Amtskollegen Italiens, Deutschlands, Mauritius und Indiens

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol ist am Sonntag in Neu-Delhi zu einer Reihe von Spitzentreffen mit Amtskollegen zusammengekommen.Im Gespräch mit der italienischen Ministerpräsidentin Giorgia Meloni bat Yoon um Unterstützung für die Expo-Bewerbung 2030 der südkoreanischen Stadt Busan.Südkorea steht mit Italien und Saudi-Arabien in einem Dreierwettbewerb um den Zuschlag. Sollte nach dem ersten Wahlgang kein endgültiger Sieger feststehen, kann die strategische Zusammenarbeit mit dem Drittplatzierten das Ergebnis der zweiten Abstimmung beeinflussen.Auch vereinbarten Yoon und Meloni einen Ausbau der Zusammenarbeit auf den Gebieten Waffen, Halbleiter sowie Luft- und Raumfahrt.Im Gespräch mit dem deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz bat Yoon ebenfalls um die Unterstützung von Busans Expo-Bewerbung. Ein weiteres Thema war die Zusammenarbeit für die Stärkung der industriellen Wettbewerbsfähigkeit und Stabilisierung von globalen Halbleiter-Lieferketten.Yoon traf außerdem den mauritischen Premierminister Pravind Kumar Jugnauth, den er ebenfalls darum bat, sich für Busans Expo-Bewerbung einzusetzen.