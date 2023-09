Präsident Yoon kehrt von Besuchen in Indonesien und Indien zurück

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol ist von einer einwöchigen Reise nach Indonesien und Indien zurückgekehrt, wo er an Gipfeltreffen des südostasiatischen Staatenbundes ASEAN und der Gruppe der Zwanzig teilgenommen hatte.Die Präsidentenmaschine mit Yoon und seinem Gefolge kam am heutigen Montag gegen 5.50 Uhr auf dem Luftstützpunkt Seoul in Seongnam an.Yoon besuchte Jakarta von Dienstag bis Freitag, um an Gipfeltreffen verbunden mit der ASEAN teilzunehmen, darunter der Korea-ASEAN-Gipfel, der ASEAN Plus Drei-Gipfel mit China und Japan und der Ostasiengipfel.Yoon erörterte mit den Staats- und Regierungschefs die Stärkung der Zusammenarbeit zwischen Südkorea und der ASEAN in den Bereichen Wirtschaft und Sicherheit. Er bat um die Zusammenarbeit zur Verhinderung der Entwicklung von Atomwaffen und Raketen durch Nordkorea und dessen Provokationen.Inmitten der Anzeichen für die Stärkung der militärischen Kooperation zwischen Nordkorea und Russland warnte Yoon, dass alle Mitglieder der Vereinten Nationen zur Einhaltung der Sanktionen gegen Nordkorea verpflichtet seien und dass insbesondere die ständigen Mitglieder des Sicherheitsrats große Verantwortung hätten.Yoon nahm anschließend am Samstag und Sonntag am G20-Gipfel in Neu-Delhi teil. Dort stellte er Pläne für Südkoreas Beitrag zum Umgang mit dem Klimawandel vor und betonte die Bedeutung einer regelbasierten internationalen Ordnung.Er kündigte auch an, dass Südkorea ein Hilfspaket in Höhe von 2,3 Milliarden Dollar für die Ukraine bereitstellen werde.Während seiner Reise führte er getrennte Gespräche mit dem chinesischen Premierminister Li Qiang und dem japanischen Premierminister Fumio Kishida. Er schlug vor, binnen Jahresfrist einen Dreiergipfel zwischen Südkorea, China und Japan abzuhalten.Er führte insgesamt 20 bilaterale Gespräche mit den Staats- und Regierungschefs wichtiger Länder und bat sie um Unterstützung für Busans Bewerbung um die Ausrichtung der Expo 2030.