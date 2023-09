Welterbekomitee wird voraussichtlich von Japan wegen umstrittener Welterbestätten Dialog mit betroffenen Ländern fordern

Photo : YONHAP News

Das UNESCO-Welterbekomitee wird voraussichtlich bald einen Beschluss annehmen, um Japan erneut dazu aufzufordern, in Bezug auf die Welterbestätten der Meiji-Industrierevolution einen nachhaltigen Dialog mit Südkorea und anderen betroffenen Ländern zu führen.Dort mussten Koreaner während der japanischen Kolonialzeit Zwangsarbeit verrichten.Wie festgestellt wurde, steht ein entsprechender Beschluss auf der Tagesordnung der 45. Sitzung des Welterbekomitees, die vom 10. bis 25. September im saudi-arabischen Riad stattfindet.Nach Angaben auf der Website des Komitees und der südkoreanischen Behörden für Auswärtiges am Sonntag wird das Welterbekomitee bestehend aus 21 Ländern einen von Japan im Dezember letzten Jahres vorgelegten Statusbericht über die Erhaltung der Stätten der Meji-Industrierevolution bewerten und den Beschluss annehmen.Japan hatte bei der Aufnahme der Stätten in die Welterbeliste im Jahr 2015 versprochen, die Öffentlichkeit über die vollständige Geschichte, einschließlich der Zwangsarbeit von Koreanern, zu informieren. Das Land hielt das Versprechen jedoch nicht ein und wurde von der Weltgemeinschaft, einschließlich des Welterbekomitees, kritisiert.Das Komitee hatte im Juli 2021 einen Beschluss angenommen, in dem es starkes Bedauern angesichts fehlender Informationen über koreanische Zwangsarbeiter geäußert hatte.