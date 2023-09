Auslandsaufträge koreanischer Bauunternehmen übertreffen dieses Jahr bereits 20 Milliarden Dollar

Photo : YONHAP News

Das Volumen der Auslandsaufträge koreanischer Bauunternehmen hat im bisherigen Jahresverlauf den höchsten Stand seit 2018 erreicht.Nach Angaben des Koreanischen Verbandes internationaler Bauunternehmer am Sonntag konnten einheimische Bauunternehmen im Zeitraum Januar bis August Aufträge in Höhe von 21,93 Milliarden Dollar in Übersee gewinnen. Das seien gegenüber dem Vorjahreszeitraum 19,9 Prozent mehr.Es ist das erste Mal seit 2018, dass das Volumen der Bauaufträge aus dem Ausland im Zeitraum Januar bis August die 20-Milliarden-Dollar-Marke übertraf.Dazu trug unter anderem bei, dass Hyundai Engineering & Construction im Juni den Zuschlag für ein Großprojekt in Saudi-Arabien erhielt.Das Volumen der Bauaufträge aus dem Ausland hat seit 2020 jedes Jahr 30 Milliarden Dollar übertroffen.Auch dieses Jahr kann die Schwelle voraussichtlich ohne Weiteres durchbrochen werden, sollte sich der aktuelle Trend fortsetzen.