Südkoreas Ausfuhren schrumpfen vom 1. bis 10. September um 7,9 Prozent

Photo : YONHAP News

Die südkoreanischen Ausfuhren sind in den ersten zehn Tagen dieses Monats um fast acht Prozent geschrumpft.Nach Angaben des Zollamtes am Montag betrug das Exportvolumen im Zeitraum vom 1. bis 10. September 14,86 Milliarden Dollar. Das seien 7,9 Prozent weniger als ein Jahr zuvor.Das tägliche durchschnittliche Exportvolumen unter Berücksichtigung der Anzahl der Werktage sank um 14,5 Prozent.In der Handelsbilanz wurde in dem Zeitraum ein Defizit von 1,64 Milliarden Dollar verbucht. Das Defizit ging verglichen mit dem Vorjahreszeitraum (2,47 Milliarden Dollar) und mit den ersten zehn Tagen im August (drei Milliarden Dollar) stark zurück.Das kumulative Handelsbilanzdefizit im Jahresverlauf bis zum 10. August belief sich auf 25,42 Milliarden Dollar.