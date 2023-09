Yoon entsendet Sondergesandten wegen Statue des heiligen Andreas Kim Taegon in den Vatikan

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol wird einen Sondergesandten zu einer Messe anlässlich der Aufstellung einer Statue des heiligen Andreas Kim Taegon im Vatikan am 16. September entsenden.Ein ranghoher Beamter des Präsidialamtes teilte am Sonntag der Nachrichtenagentur Yonhap telefonisch die Entscheidung mit, den Chefsekretär für Zivil- und Sozialagenda, Kang Seung-kyu, der für religiöse Angelegenheiten zuständig sei, als präsidialen Sondergesandten nach Vatikanstadt zu schicken.Kang werde als Sondergesandter an einer Messe in der Basilika Sankt Peter im Vatikan teilnehmen und auch an einer Zeremonie zur Segnung der Statue, die an der Außenwand des Petersdoms aufgestellt wurde.Es wird erwartet, dass Kang dem Heiligen Stuhl ein Schreiben von Präsident Yoon übermitteln wird, in dem dieser zur Aufstellung der Statue gratuliert, die zum 60. Jubiläum der Beziehungsaufnahme zwischen Südkorea und dem Heiligen Stuhl erfolgte.Die Statue des heiligen Kim Taegon, des ersten römisch-katholischen Priesters Koreas, stellt ihn mit offenen Armen und in traditioneller koreanischer Tracht dar. Es ist das erste Mal, dass eine Statue eines asiatischen Heiligen an der Außenwand des Petersdoms aufgestellt wurde.