Kim Jong-un absolvierte Sonntag Fototermin mit Teilnehmern von Parade in Pjöngjang

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hat sich am Sonntag mit den Teilnehmern einer paramilitärischen Parade auf dem Kim Il-sung-Platz in Pjöngjang fotografieren lassen, die zum 75. Jahrestag der Gründung des Regimes (9. September) stattfand.Das meldeten Nordkoreas Staatsmedien.Die Zeitung „Rodong Sinmun“ berichtete am Montag über Kims Worte, dass die Parade ein großes Unternehmen sei, das an die Gründung einer wahren Volksrepublik und ihre glorreiche Entwicklung erinnere. Das stelle eine kraftvolle Demonstration des unbesiegten Geistes des sozialistischen Koreas dar, die den Aufbau einer starken Nation unerschütterlich verwirkliche, habe Kim gesagt.Der Bericht wurde inmitten der Spekulationen veröffentlicht, dass Kim möglicherweise am gestrigen Sonntag mit dem Zug Pjöngjang verlassen und am Montag im russischen Wladiwostok ankommen könnte, um am Rande des Östlichen Wirtschaftsforums mit Präsident Wladimir Putin Gespräche zu führen.