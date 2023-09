Politik Südkoreanischer Parlamentschef trifft kambodschanischen Premierminister und Senatschef

Der Präsident der Nationalversammlung Südkoreas, Kim Jin-pyo, hat sich am Freitag in Kambodscha mit Premierminister Hun Manet und Senatspräsident Say Chhum getroffen.



Beide Seiten hätten Maßnahmen zur Erweiterung des bilateralen Austauschs und der Kooperation besprochen, teilte das Büro des Parlamentschefs in Seoul am Samstag mit. Kim reiste zu einem offiziellen Besuch nach Kambodscha.



Beim Treffen mit Premier Hun Manet in Phnom Penh verwies Kim darauf, dass Südkorea hinter China die zweitgrößten kumulativen Investitionen in Kambodscha verzeichne. Südkorea wolle durch die rege öffentliche Entwicklungszusammenarbeit Kambodscha bei der wirtschaftlichen Entwicklung helfen.



Kim dankte Kambodscha dafür, dass es als erstes südostasiatisches Land die Bewerbung der südkoreanischen Stadt Busan um die Austragung der Expo 2030 offiziell unterstützt hat. Er äußerte die Erwartung, dass Südkorea aufgrund der Unterstützung Kambodschas den Zuschlag für die Weltausstellung gewinnen und die Entwicklung der Länder in Asien bekannt machen wird.



Hun Manet sagte, die Entwicklung Kambodschas wäre ohne Südkoreas Unterstützung schwierig gewesen. Er hoffe, dass die bilateralen Beziehungen in Zukunft zu einer umfassenden strategischen Partnerschaft aufgewertet würden.