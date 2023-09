Außenminister Südkoreas und Russlands treffen sich inmitten von Spekulationen über Nordkorea-Russland-Gipfel

Photo : YONHAP News

Die Außenminister Südkoreas und Russlands haben am Sonntag am Rande des G20-Gipfels im indischen Neu-Delhi Gespräche geführt, während großes Augenmerk auf ein mögliches Treffen zwischen den Staatschefs Mordkoreas und Russlands in dieser Woche gerichtet wird.Nach Angaben des Außenministeriums in Seoul am Montag betonte Außenminister Park Jin beim Treffen mit seinem Amtskollegen Sergej Lawrow, dass die russisch-nordkoreanischen Beziehungen im Einklang mit den Resolutionen des UN-Sicherheitsrats zu Frieden und Stabilität auf der koreanischen Halbinsel beitragen sollten.Anlässlich der Wahl Südkoreas zum nichtständigen Ratsmitglied für die Amtszeit von 2024 bis 2025 bat Park um eine konstruktive Mitarbeit Russlands in Nordkorea-Fragen im Sicherheitsrat.In ausländischen Medien wurde spekuliert, dass anlässlich des Östlichen Wirtschaftsforums vom 10. bis 13. September im russischen Wladiwostok ein Spitzentreffen zwischen Russland und Nordkorea zustande kommen könnte. Diesbezüglich hat die südkoreanische Regierung wiederholt unterstrichen, dass auch im Zuge des russisch-nordkoreanischen Austausches die internationalen Sanktionen gegen Nordkorea eingehalten werden müssen.