Marathonveranstaltung zum Gedenken an Sohn Kee-chung in Berlin

Berlin ist für die Koreaner wegen des Marathon-Siegs von Sohn Kee-chung bei den dortigen Olympischen Spielen im Jahr 1936 eine vertraute Stadt.In diesem Jahr, zum 140. Jubiläum der Beziehungsaufnahme zwischen Korea und Deutschland, fand in der deutschen Hauptstadt ein Marathon-Wettbewerb statt, den Koreaner in Deutschland organisiert haben.Die Teilnehmer stehen in der Herbstsonne an der Startlinie. Statt eines Startschusses erklingt das koreanische Schlaginstrument Jing (Gong).Der Berliner Marathon im Gedenken an Sohn Kee-chung fand aufgrund der Corona-Pandemie erstmals seit vier Jahren wieder statt.Nach einem Zehn-Kilometer-Lauf und einem Fünf-Kilometer-Lauf fand ein Familienlauf statt. Ein Kind, das noch nicht so sicher auf den Beinen ist, klammert sich an die Hand seines Vaters und versucht, so gut es geht hinterherzukommen.Teilnehmerinnen erreichen die Wendemarke. Es geht jedoch nicht um den Sieg oder Rekorde.Alle Teilnehmer sind sich des wahren Zwecks des Wettbewerbs vollauf bewusst.Ein Teilnehmer namens Thomas sagte, er wisse genau, wer Sohn Kee-chung sei. Dieser habe 1936 bei den Olympischen Spielen in Berlin im Marathon gewonnen, jedoch damals für Japan starten müssen.Bei der Veranstaltung dreht sich nicht alles um das Laufen.Applaus brandet auf, als ein deutscher Junge Taekwondo-Übungen vorführt. Kinder schauen begeistert bei einer traditionellen Aufführung koreanischer Einwohner zu.Auch die koreanische Küche, die gerade einen Boom erlebt, wird bei der Veranstaltung vorgestellt. Mehrere koreanische Gerichte werden angeboten, darunter natürlich auch Kimchi. Dafür stehen die Teilnehmer und Besucher auch gerne an.An der Veranstaltung, die dieses Jahr zum siebten Mal stattfand, nahmen über 400 Menschen in Berlin teil. Sie schwitzten in der Herbstsonne und konnten gleichzeitig die koreanische Kultur genießen.