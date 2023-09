Politik Deutsch-Koreanische Handelskammer leistet Freiwilligenarbeit für Menschen mit Sehbehinderung bei Marathonlauf

Die Deutsch-Koreanische Industrie- und Handelskammer (KGCCI) führt zum 140. Jubiläum der Beziehungsaufnahme zwischen Korea und Deutschland ein Projekt für gesellschaftliche Unternehmensverantwortung (CSR) namens „140 Guide Walkers“ durch.



Wie die KGCCI am Montag mitteilte, würden am 16. September in Seoul über 300 Manager und Mitarbeiter der Handelskammer und der Mitgliedsunternehmen an einem Marathonlauf mit Menschen mit Sehbehinderung teilnehmen. Sie würden als Freiwillige gemeinsam mit sehbehinderten Menschen laufen.



Die KGCCI plant, für sehbehinderte Menschen 140 weiße Langstöcke zu spenden.



Martin Henkelmann, Präsident und CEO der KGCCI, äußerte die Hoffnung, dass das Projekt eine Gelegenheit bieten werde, Menschen mit Sehbehinderung Unterstützung zu bieten und die Beziehungen zwischen Korea und Deutschland zu stärken.