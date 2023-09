Südkoreas Verteidigungsministerium hält Russland-Besuch Kim Jong-uns für möglich

Photo : YONHAP News

Das südkoreanische Verteidigungsministerium hält es für möglich, dass Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un nach Russland reisen wird.Die entsprechende Einschätzung des Ministeriums teilte sein Sprecher Jeon Ha-kyu am Montag vor der Presse mit. Es gibt Spekulationen, dass Kims Besuch in Russland unmittelbar bevorsteht.Das Ressort gehe davon aus, dass im Falle des Besuchs auch ein Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin angestrebt werde.Unterdessen teilte das südkoreanische Vereinigungsministerium mit, dass es zusammen mit den zuständigen Institutionen genau beobachte, ob Kim nach Russland reisen werde.Die entsprechende Äußerung machte Ministeriumssprecher Koo Byoung-sam am Montag angesichts der Spekulationen, dass Kim für ein Spitzentreffen mit Putin nach Wladiwostok reisen wird, wo derzeit das Östliche Wirtschaftsforum stattfindet.