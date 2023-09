Photo : YONHAP News

Südkoreas Hauptbörse hat am Montag etwas zulegen können.Der Kospi rückte um 0,36 Prozent auf 2.556,88 Zähler vor und konnte damit erstmals seit vier Handelstagen wieder zulegen.In dieser Woche würden Wirtschaftsindizes von führenden Ländern den Ton insgesamt am Markt vorgeben, wurde Noh Dong-gil von Shinhan Securities von der Nachrichtenagentur Yonhap zitiert.Die Inflation in den USA könnte durch den jüngsten Anstieg der Ölpreise beeinflusst worden sein, wurde der Experte weiter zitiert.