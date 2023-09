Nordkoreas Machthaber bricht nach Wladiwostok auf

Photo : YONHAP News

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un ist zur Teilnahme am Eastern Economic Forum (EEF) nach Wladiwostok aufgebrochen.Ein ranghoher Regierungsbeamter in Seoul sagte der Nachrichtenagentur Yonhap, nach Angaben der Informationsdienste habe ein Zug, in dem sich offenbar Kim befinde, Pjöngjang verlassen und sei unterwegs nach Wladiwostok.Experten schließen die Möglichkeit nicht aus, dass ein Gipfeltreffen zwischen dem russischen Präsidenten Putin und Kim am morgigen Dienstag stattfinden wird. Zuletzt trafen sich Putin und Kim im April 2019 zu einem Spitzentreffen.Unterdessen sagte der Sprecher der russischen Regierung, Dimitri Peskow, gegenüber dem russischen Sender RTVI, dass ein russisch-nordkoreanisches Gipfeltreffen während des EEF Forums nicht geplant sei. Die Frage nach einem Besuch Kims in Russland wollte der Sprecher weder bejahen noch verneinen.