USA drohen Nordkorea mit zusätzlichen Sanktionen im Falle eines Waffenhandels mit Russland

Photo : YONHAP News

Die USA haben Nordkorea mit zusätzlichen Sanktionen im Falle eines Waffenhandels mit Russland gedroht.Die Nachrichtenagentur Reuters meldete, der Nationale Sicherheitsrat des Weißen Hauses in Washington erwarte, dass während des Aufenthaltes des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong-un in Russland Beratungen über den Waffenhandel zwischen beiden Ländern fortgesetzt würden. Die US-Regierung rufe das kommunistische Land zur Einhaltung seines Versprechens auf, keine Waffen an Russland zu liefern.Dem Bericht zufolge habe das US-Außenministerium ebenfalls bekräftigt, dass ein Waffenhandel Nordkoreas in jeglicher Form einen Verstoß gegen UN-Sanktionen darstelle. Dies könnte Maßnahmen für weitere Sanktionen nach sich ziehen, hieß es weiter.