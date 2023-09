Kreml bestätigt laut TASS-Bericht Besuch Kim Jong-uns in Russland in einigen Tagen

Photo : YONHAP News

Der Kreml hat offiziell bestätigt, dass Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un Russland besuchen wird.Kim wird laut dem am Montag veröffentlichten Bericht der russischen Nachrichtenagentur TASS auf Einladung von Präsident Wladimir Putin in den kommenden Tagen Russland besuchen.Auch Nordkoreas staatliche Nachrichtenagentur KCNA hatte über Kims Reise nach Russland und geplante Gespräche mit Putin berichtet.Spekulationen über den Besuch hatte es seit Anfang des Monats gegeben. Am Montag bestätigten Pjöngjang und Moskau dies erstmals offiziell.Zuvor am Montag hatte ein Beamter des südkoreanischen Geheimdienstes der Nachrichtenagentur Yonhap gesagt, dass in Nordkorea ein Zug in Richtung Russland abgefahren sei, in dem sich vermutlich Kim befinde.Kim soll am heutigen Dienstag in Wladiwostok eintreffen und entweder noch heute oder am Mittwoch mit Putin zu einem Gespräch zusammenkommen.