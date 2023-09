Südkoreas UN-Botschafter sieht durch wiederholte Vetos Funktionen des UN-Sicherheitsrat beeinträchtigt

Photo : YONHAP News

Laut Südkoreas Botschafter bei den Vereinten Nationen Hwang Joon-kook beeinträchtigen wiederholte Vetos eines bestimmten ständigen Mitglieds im UN-Sicherheitsrat dessen Funktionen.Bei einer Sitzung im UN-Hauptquartier am Montag in New York sagte Hwang, die Resolution zur Verlängerung der Sanktionen habe wegen des Vetos nicht angenommen werden können. Das schade der Rechtmäßigkeit sowie Verlässlichkeit des Organs, wenn dieses seine wichtigsten Aufgaben erfüllen wolle.Russland hatte bei der Sitzung des UN-Sicherheitsrats Ende August eine Resolution zur Verlängerung der Sanktionen gegen das Regime des westafrikanischen Landes Mali verhindert.