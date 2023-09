﻿US-Thinktank: Nordkorea könnte nach Stapellauf von U-Boot für Nuklearangriff SLBM-Test durchführen

Photo : YONHAP News

Nach Einschätzung einer US-Denkfabrik kann Nordkorea bald eine U-Boot-gestützte ballistische Rakete testen.Das könnte der nächste Schritt sein, nachdem Nordkorea vor kurzem ein neues U-Boot für einen taktischen Nuklearangriff vom Stapel gelassen hatte, schrieb Beyond Parallel in einem Montag veröffentlichten Bericht.Das auf Nordkorea spezialisierte Medium der US-Denkfabrik Zentrum für Strategische und Internationale Studien (CSIS), geht in dem Bericht außerdem davon aus, dass das neue U-Boot entgegen Nordkoreas Darstellung mit Diesel betrieben werde. Es handele sich somit nicht um ein Atom-U-Boot.Die Forscher der Denkfabrik erwarten, dass die Bemühungen um einen SLBM-Test durch ein Treffen zwischen Kim Jong-un und Wladimir Putin schneller vorankommen. Kim könnte um einen Transfer russischer Technologie für SLBM- oder herkömmlich angetriebene Raketen-U-Boote (SSB) bitten, heißt es in dem Bericht.