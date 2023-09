US-Beamtin: Wahrscheinlich endgültige Einigung über Munitionslieferung an Russland bei Kim-Putin-Gipfel

Photo : YONHAP News

Die US-Regierung rechnet bei einem russisch-nordkoreanischen Gipfel mit einer endgültigen Vereinbarung über Munitionslieferungen "in bedeutender Menge" an Russland.Diese Einschätzung präsentierte Jung Pak, stellvertretende Unterabteilungsleiterin im Außenministerium für multilaterale Angelegenheiten sowie stellvertretende Sonderbeauftragte für Nordkorea-Fragen, am Montag bei einer Veranstaltung des Zentrums für Strategische und Internationale Studien (CSIS) in Washington.Der anstehende Gipfel scheine den Abschluss einer Reihe von Diskussionen über Waffenlieferungen darzustellen. Russland solle im Zuge des Geschäfts "erhebliche Mengen und verschiedene Arten von Munition" für seinen Krieg gegen die Ukraine bekommen.Auch Rohmaterialien für die russische Verteidigungsindustrie könnten im Zuge des möglichen Geschäfts geliefert werden.Laut Park sei die internationale Gemeinschaft vereint, wenn es um Verletzungen von Resolutionen des Weltsicherheitsrats durch Nordkorea und Russland gehe. Solche Provokationen in der Region hätten die USA und Südkorea in ihrer Entschlossenheit lediglich gestärkt.Pak betonte bei der Veranstaltung erneut, dass die USA keine feindseligen Absichten gegenüber Nordkorea hegten, keinen Konflikt suchten, sich aber weiterhin der vollständigen Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel verpflichtet fühlten. Bedauerlicherweise habe Nordkorea sich dazu entschieden, sich nicht auf Gespräche einzulassen, fügte sie hinzu.