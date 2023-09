Photo : YONHAP News

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un ist am Dienstag im Grenzbahnhof Chassan in der russischen Region Primorsky Krai eingetroffen.Das berichtete das japanische Nachrichtennetzwerk Japan News Network (JNN) am Dienstag.Dem Bericht zufolge wurden Kim und seine Delegation am Bahnhof feierlich begrüßt.Auch die Nachrichtenagentur Kyodo berichtete unter Berufung auf eine Quelle, dass der Zug mit Kim Jong-un an Bord im Bahnhof Chassan in Russland eingetroffen sei.