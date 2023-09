﻿Südkoreas nationaler Sicherheitsberater bemüht sich um Besuch von Xi Jinping

Photo : YONHAP News

Südkoreas nationaler Sicherheitsberater Cho Tae-yong will sich für einen Besuch des chinesischen Staatspräsidenten Xi Jinping einsetzen.Das sagte Cho am Montag in einem Interview mit dem Sender Channel A.Staatspräsident Xi habe auf dem G20-Gipfel auf Bali in Indonesien dem südkoreanischen Präsidenten Yoon Suk Yeol gesagt, dass er zu einem Besuch in Südkorea bereit sei, wenn sich die Corona-Lage stabilisiere.Cho deutete außerdem an, dass einem Besuch von Xi in Südkorea ein Besuch von Ministerpräsident Li Qiang am Rande eines möglichen trilateralen Treffens in Seoul vorausgehen könnte.Zu dem Treffen zwischen Präsident Yoon und Ministerpräsident Li Qiang am 7. Juli in Jakarta äußerte Cho, dass China eindeutig den Willen zum Ausbau der bilateralen Beziehungen gezeigt habe.