Ministerium für Handel, Industrie und Energie unterzeichnet TIPF mit Usbekistan

Photo : YONHAP News

Südkorea und Usbekistan haben ein Rahmenwerk zur Handels- und Investitionsförderung (TIPF) unterzeichnet.Der stellvertretende Minister für Handel Jeong Dae-jin und der stellvertretende usbekische Minister für Investitionen, Industrie und Handel, Oybek Nematovich Hamraev, unterschrieben am Dienstag bei einer Unterzeichnungszeremonie in Seoul das TIPF.Somit wurde nach den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE), der Dominikanischen Republik, Ungarn, Bahrain, Polen und Madagaskar mit Usbekistan das siebte TIPF unterzeichnet.Es ist das erste TIPF mit einem zentralasiatischen Land.TIPF ist ein neuer Kooperationsrahmen, auf den sich das südkoreanische Handelsministerium als Reaktion auf die jüngsten Veränderungen in der globalen Handelsordnung konzentriert.