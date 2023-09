Veteranenministerium wird Errichtung von Denkmal für Beteiligung an Koreakrieg in Deutschland unterstützen

Photo : YONHAP News

Das südkoreanische Ministerium für Patrioten- und Veteranenangelegenheiten wird die Errichtung des ersten Denkmals für die deutsche Beteiligung am Koreakrieg in Deutschland unterstützen.Veteranenminister Park Min-shik teilte mit, dass er am Montag (Ortszeit) das Deutsche Rote Kreuz in Berlin besucht und mit Generalsekretär Christian Reuter die Angelegenheit erörtert habe.Deutschland hatte während des Koreakriegs (1950-1953) beschlossen, medizinische Hilfe für Südkorea zu leisten, und im Mai 1954 ein westdeutsches Rotkreuzkrankenhaus in Busan gegründet. Dorthin wurden etwa fünf Jahre lang 117 Ärzte entsandt.Deutschland trug auch zur Entwicklung des südkoreanischen Gesundheitswesens bei, indem es Medizintechnologie an südkoreanisches medizinisches Personal weitergab. Deutschland wurde im Jahr 2018 offiziell als Land anerkannt, das medizinische Hilfe im Koreakrieg geleistet hatte.