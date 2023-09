IAEA: Weiterhin Aktivitäten auf Nordkoreas Atomtestgelände in Punggye-ri

Photo : YONHAP News

Laut der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) gibt es weiterhin Anzeichen für Aktivitäten auf dem nordkoreanischen Atomtestgelände in Punggye-ri.Das sagte IAEA-Generaldirektor Rafael Grossi am Montag (Ortszeit) vor dem Gouverneursrat der Organisation in Wien.Er warnte, dass die Durchführung eines Atomtests gegen Resolutionen des UN-Sicherheitsrats verstoßen würde und ein Grund zu ernster Besorgnis wäre.In Bezug auf die Nuklearanlagen in Yongbyon fügte Grossi hinzu, dass am und in der Nähe des Leichtwasserreaktors (LWR) verstärkte Aktivitäten beobachtet worden seien. Dazu zählten häufigere und länger andauernde Tests des LWR-Kühlsystems und der Bau zusätzlicher Gebäude.